В Новосибирске за три дня поймали 19 нетрезвых водителей

В Новосибирске подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Фото: Влад Комяков

В Новосибирске подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». За три дня в городе поймали 19 человек, севших за руль в состоянии опьянения, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Мероприятие проводилось в период с 14 по 16 июля 2023 года. Полицейские задержали шесть водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения (статья 12.8 КоАП РФ), еще 12 − за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26 КоАП РФ).

Одного водителя задержали за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Его могут привлечь к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.

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