Смерть матери, кубок мира и Воля: как сложилась судьба Ляйсан Утяшевой

Как сложилась судьба знаменитой гимнастки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ляйсан Утяшева родилась в поселке Башкирской АССР в июне 1985 года. Девочка с малых лет покоряла окружающих музыкальным слухом, гибкостью и грацией. Малышка хотела стать балериной — родители поддерживали. Но юное дарование заметила тренер по художественной гимнастике Надежда Касьянова. Так начался путь чемпионки. О судьбе российской артистки пишет NEWS.ru.

В 1997 году с матерью Ляйсан переехала в Москву. Уже в начале 2000-х будущая звезда была призером многих российских и международных соревнований. На Кубке мира по художественной гимнастике в Берлине она стала абсолютной чемпионкой мира, победив в шести дисциплинах. Гимнастка медленно и болезненно уходила из большого спорта после травмы на показательных выступлениях осенью 2002.

К 2008 году Ляйсан начала делиться знаниями и опытом с подрастающими спортсменами — так появилась телепрограмма «Личный тренер» на канале «Спорт плюс». С этого момента целеустремленная девушка со спортивным прошлым стала покорять один телеканал за другим, выступая на разных шоу и работая ведущей программ. К концу 2008-го Ляйсан выпустила автобиографический роман о гимнастике и жизни после спорта.

Красоту россиянки отмечали британский актер Орландо Блум, футболист Жидругас Карчемаркас и фигурист Алексей Ягудин. Ляйсан полтора года встречалась с бизнесменом Валерием Ломадзе — отношения закончились судебным разбирательством, тот обвинил ее в хищении 24 миллионов. Спортсменка выиграла дело.

Наконец, в 2012 года звезда вышла замуж за именитого российского юмориста Павла Волю. У пары двое детей — 8 и 9-летние София и Роберт. Артисты не раскрывают всех семейных секретов, однако преданные фанаты иногда наблюдают за их жизнью в соцсетях. На редких фото родители и дети пекут печенье, играют, загорают на пляже и празднуют дни рождения.

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