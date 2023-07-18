У малышей есть няньки: восточные колобусы из Новосибирского зоопарка растят детенышей одной семьей

Самки присматривают и за своими, и за чужими детенышами. Фото: Виктор Шпаков.
В новосибирском зоопарке пополнение произошло и в семьях приматов. Этим летом в вольерах можно увидеть малышей разных возрастов. Они много бегают, прыгают и затевают всевозможные игры.
– Восточные колобусы живут семьями. В каждой самец, несколько самок и дети. В настоящее время пополнение произошло в трех семьях колобусов, всего родилось шесть малышей, – рассказали сотрудники зоосада.
Младенцы все время проводят с мамами, а также с няньками – самки, которые живут в этой же семье. Что интересно, «жены» не ссорятся и детей не делят – живут дружно. Малышей опекают всей семьей.
О малышах заботится вся семья. Фото: Виктор Шпаков.
Малыши кошачьих лемуров торопятся изучить мир. Маленькие полосатые хвостики мелькают на всех ярусах клетки и часто оказываются вне вольера. Но эти «прогулки» всегда завершаются возвращением домой.
В семье яванских лангуров подрастают два малыша. Первый родился в ноябре 2022 года, второй – в марте 2023-го. Они хорошо ладят друг с другом и дружно играют в вольере.
– Приходите в зоопарк, чтобы понаблюдать, как подрастают малыши приматов, – пригласили горожан сотрудники зоосада.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер