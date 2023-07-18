До конца года в каждой районной больнице НСО появится мобильный ФАП

Андрей Травников сообщил, что в каждом районе НСО появится мобильный ФАП. Фото: Александр ГЛУЗ

В районных больницах Новосибирской области появятся мобильные ФАПы. Об этом заявил губернатор Андрей Травников, отвечая на вопросы жителей во время прямой линии.

– Чтобы приблизить медицинскую помощь к людям, в регионе была сформирована так называемая пирамида форматов, – пояснил глава региона. – Для Новосибирска мы решили строить крупные амбулаторные центры – семиэтажные здания с полным комплексом услуг. Для населенных пунктов с меньшим количеством жителей – стационарные ФАПы, где еще меньше людей живет – мобильные ФАПы. В этом году мы эту задачу выполняем.

Уточним, в рамках регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь», являющегося частью нацпроекта «Здравоохранение», в Новосибирской области до конца 2023 года планируют построить 21 стационарный ФАП.

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