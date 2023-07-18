Сбер впервые организовал покупку компании в Индии через аккредитив

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Все расчеты между сторонами сделки были произведены аккредитивом от Сбера через Индийский филиал банка. Банк также взял на себя обязательства по сопровождению сделки: организацию логистики, подготовку юридической документации, перевод на английский язык.

Это первая российско-индийская сделку слияния-поглощения с оплатой через аккредитив. Сделка была совершена всего за месяц, что в несколько раз быстрее, чем стандартная длительность таких операций.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Банк в своей внешней экономической деятельности активно развивает индийское направление, мы стремительно наращиваем как показатели индийского филиала, так и набор доступных нашим клиентам финансовых инструментов. Сбер выступает надежным партнером во взаимоотношениях между российскими и индийскими контрагентами, в частности, использование аккредитивов при расчетах гарантирует сохранность средств и безопасность платежей.