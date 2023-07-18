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НовостиЭкономика18 июля 2023 9:04

Сбер впервые организовал покупку компании в Индии через аккредитив

Сибирский Сбербанк организовал для своего российского клиента сделку слияния-поглощения индийской компании - российская компания, таким образом, вышла на индийский рынок через приобретение индийского конкурента
Изображение от snowing на Freepik

Изображение от snowing на Freepik

Все расчеты между сторонами сделки были произведены аккредитивом от Сбера через Индийский филиал банка. Банк также взял на себя обязательства по сопровождению сделки: организацию логистики, подготовку юридической документации, перевод на английский язык.

Это первая российско-индийская сделку слияния-поглощения с оплатой через аккредитив. Сделка была совершена всего за месяц, что в несколько раз быстрее, чем стандартная длительность таких операций.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Банк в своей внешней экономической деятельности активно развивает индийское направление, мы стремительно наращиваем как показатели индийского филиала, так и набор доступных нашим клиентам финансовых инструментов. Сбер выступает надежным партнером во взаимоотношениях между российскими и индийскими контрагентами, в частности, использование аккредитивов при расчетах гарантирует сохранность средств и безопасность платежей.