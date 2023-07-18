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НовостиОбщество18 июля 2023 6:34

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть запустил опрос о пешеходной улице Ленина

Градоначальник интересуется, стоит ли ограничивать движение транспорта
Анастасия ХРОМЫХ
Градоначальник подчеркнул, что проект пешеходной улицы Ленина отлично себя зарекомендовал.

Градоначальник подчеркнул, что проект пешеходной улицы Ленина отлично себя зарекомендовал.

Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил горожанам поучаствовать в опросе о пешеходной улице Ленина. Высказать свое мнение можно в телеграм-канале главы города.

Речь идет об ограничении движения для транспорта на участке.

− Считаете ли вы правильным перекрывать часть улицы Ленина для проведения праздников? – задал вопрос Анатолий Локоть.

На момент публикации было 657 голосов. 87% высказались «ЗА», 8% − «ПРОТИВ». Оставшиеся 5% затрудняются дать ответ.

Градоначальник подчеркнул, что проект пешеходной улицы Ленина отлично себя зарекомендовал. Не исключено, что в будущем такой формат будет действовать на постоянной основе.

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