Мэр Новосибирска Анатолий Локоть запустил опрос о пешеходной улице Ленина

Градоначальник подчеркнул, что проект пешеходной улицы Ленина отлично себя зарекомендовал.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил горожанам поучаствовать в опросе о пешеходной улице Ленина. Высказать свое мнение можно в телеграм-канале главы города.
Речь идет об ограничении движения для транспорта на участке.
− Считаете ли вы правильным перекрывать часть улицы Ленина для проведения праздников? – задал вопрос Анатолий Локоть.
На момент публикации было 657 голосов. 87% высказались «ЗА», 8% − «ПРОТИВ». Оставшиеся 5% затрудняются дать ответ.
Градоначальник подчеркнул, что проект пешеходной улицы Ленина отлично себя зарекомендовал. Не исключено, что в будущем такой формат будет действовать на постоянной основе.
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