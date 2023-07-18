Мэр Новосибирска Анатолий Локоть запустил опрос о пешеходной улице Ленина

Градоначальник подчеркнул, что проект пешеходной улицы Ленина отлично себя зарекомендовал. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил горожанам поучаствовать в опросе о пешеходной улице Ленина. Высказать свое мнение можно в телеграм-канале главы города.

Речь идет об ограничении движения для транспорта на участке.

− Считаете ли вы правильным перекрывать часть улицы Ленина для проведения праздников? – задал вопрос Анатолий Локоть.

На момент публикации было 657 голосов. 87% высказались «ЗА», 8% − «ПРОТИВ». Оставшиеся 5% затрудняются дать ответ.

Градоначальник подчеркнул, что проект пешеходной улицы Ленина отлично себя зарекомендовал. Не исключено, что в будущем такой формат будет действовать на постоянной основе.

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