«Нашествие мух, клопов и тараканов»: новосибирцы живут в пятиэтажке с затопленным подвалом

Новосибирцы жалуются на затопленный подвал. Фото: предоставлено автором.

Десятый день жители дома по улице Проспект Дзержинского, 2, в Новосибирске живут с затопленным подвалом. Сотрудники ЖЭУ и Горводоканала пытаются решить проблему и устранить аварию, однако вода все не убывает. По словам жителей, сотрудники УК бездействуют.

— Все началось 7 июля. Мы отправили заявки в ЖЭУ и Горводоканал. Сотрудники спускали воздух в трубах, брали образцы воды на пробы, пытались отключать подачу. Но вода все прибывала. В итоге сотрудники Горводоканала устранили течь и запустили воду заново. За все это время УК не принимала участие и не откачивала воду. Диспетчер сбрасывала звонки, — рассказал КП-Новосибирск местный житель.

Теперь новосибирцы жалуются на насекомых, которые плодятся из-за сырости. Горводоканал откачивал воду, но ее все еще слишком много. Прямо сейчас подвал затоплен на 20-30 сантиметров в разных частях.

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