Шипело, как змея: под Новосибирском лысое животное с клыками напало на курятник

Животное шипело и прыгало в высоту на два метра. Фото: Чулымская газета/ВКонтакте.

К жительнице села Иткуль Чулымского района наведался неведомый зверь. Женщина рассказала, что, услышав шум, вышла во двор, где увидела, что незнакомый зверь гоняет домашнюю птицу.

– Елена Константинова не смогла по внешнему виду определить животное, но тот испугался, забился в угол и начал шипеть, как змея, – рассказали КП-Новосибирск журналисты «Чулымской газеты».

Размером животные было с небольшую собаку, при этом оно прыгало в высоту почти на два метра.

Председатель районного общества охотников и рыболовов Сергей Анпилов прокомментировал, что этот зверь – нечто среднее между гиеной и шакалом и в Новосибирской области не водится.

Ветеринары выяснили, что непонятный зверь - одичавшая собака. Фото: Елена Константинова.

Главный ветеринарный инспектор Чулымского района Равиль Жабаров развеял все страхи и мифы о чупакабре, которые успели разнестись по району и СМИ. По словам специалистов, чупакабра, ничто иное, как обычная собака, потерявшая практически всю шерсть под влиянием болезни.

– Шипело животное по причине слабости и истощенности от болезни: у него просто не было сил на лай и рык. Всем своим видом собака «говорила» о болевом синдроме, который она испытывала в связи с болезнью, поэтому так высоко подпрыгивала, – уточнил Равиль Абдулович.

Ветврачи также выяснили, что бешенством животное не заражено, поэтому карантин и другие профилактические меры не требуются.

Такого же мнения, что и чулымские ветеринары придерживается новосибирский биолог Алексей Яновский.

– По фото сложно разобрать, что это за зверь, но думаю, что это одичавшая безнадзорная беспородная домашняя собака, – сообщил Алексей Павлович. – Чупакабры в природе не существует – это нечто мифическое.

А коллектив «Чулымской газеты» разделился надвое: одни верят, что это больная собака, другие сомневаются в этом.

– Это не первый случай – в других районах уже видели подобных животных. Можно предположить, что это собака, да, но тем не менее поведение у нее очень странное для больного животного, – поделились коллеги.

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