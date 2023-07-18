Новосибирская студентка из Тывы представит Россию на конкурсе Face of Asia-2023

Новосибирская студентка сдала сессию на пятерки и стала готовиться к конкурсу. Фото: Сергей БУБНОВСКИЙ, Предоставлено Кимой Донгак

Новосибирская студентка Валерия Зайцева прошла в финал международного конкурса красоты Face of Asia -2023. Девушка из Республики Тыва представит Россию среди 28 стран Азии.

- Туву представит наша 19-летняя модель Валерия Зайцева - умница, красавица, золотая медалистка, что ещё важно - ведёт свой блог на английском языке. Валерия – студентка факультета летательных аппаратов НГТУ по специальности «Управление в технических системах». Наша красавица мечтает стать королевой воздушного судна. На одни пятерки закрыла сессию, также ответственно начала подготовку к конкурсу моделей. Мы верим, что ее мечта исполнится, и она станет первой тувинкой – пилотом, – сообщила КП-Новосибирск гендиректор театра танца и костюма «Эдегей» Кима Донгак.

Валерия с 13 лет занималась народными танцами и моделингом в свободное время от учебы. Окончила школу с «золотой медалью» и поступила в НГТУ, где также сдает экзамены на пятерки. Кроме того, Валерия в совершенстве выучила английский и ведет блог для иностранцев, где рассказывает о культуре и традициях Тывы.

- Самолеты меня увлекали, они были воплощением того, чего в плане техники добилось человечество. Мой первый полет состоялся в 6 лет, и с тех пор я решила, что это судьба. Поступила я легко, хорошо сдала ЕГЭ, а вот учиться намного сложнее, - рассказала КП-Новосибирск Валерия Зайцева. - Зимнюю сессию я сдала на одни пятерки, да, а вот на летней сессии у меня появилась первая четверка. Так что, я не круглая отличница. Да и к чему эти круглые пятерки? Ведь главное – знания и умение их добывать и применять в жизни и работе.

Финал международного конкурса FACE OF ASIA-2023 пройдет в 18-й раз в Южной Корее Россию представляет Республика Тыва, уже третий год участники привозят награды. В 2020 году девушка из Тывы выиграла Гран-При, в 2021 году тувинцы вошли в топ-10 призеров, в 2022 году трое россиян стали лицом конкурса в Университете Южной Кореи. Ранее обладатель Гран-При мог получить за победу около 100 тысяч долларов.

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