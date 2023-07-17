Колеса авто заблокировали выход: новосибирец застрял в обрушившейся смотровой яме

Вылезти самостоятельно мужчина не смог, поэтому вызвал спасателей. Фото: Спасатели МАСС

В Октябрьском районе Новосибирска мужчина застрял в обрушившейся смотровой яме в собственном гараже. Инцидент произошел в воскресенье, 16 июля.

Новосибирец находился в яме – ремонтировал свой автомобиль. В какой-то момент произошло обрушение грунта, и машина резко просела. Ее передние колеса провалились в яму, заблокировав выход.

Вылезти самостоятельно мужчина не смог, поэтому вызвал спасателей.

− Спасатели демонтировали часть переднего бампера, что поспособствовало возможность освободить мужчину, − рассказали в группе «Спасатели МАСС».

Медицинская помощь хозяину гаража не понадобилась.

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