Новосибирцы вызвали спасателей на улицу Зорге из-за трупного запаха в подъезде.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жители дома на улице Зорге в Новосибирске вызвали спасателей из-за трупной вони, заполонившей подъезд. Жительница квартиры, из которой разило, не открывала дверь, не отвечала на звонки. Произошло это 16 июля, в воскресенье.
– Сотрудники службы обеспечили доступ в квартиру. В помещении обнаружили мертвую 69-летнюю женщину, – говорится в сообщении МАСС.
Тело передали сотрудникам полиции. Что стало причиной смерти пенсионерки, установит вскрытие.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер