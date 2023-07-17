Новосибирцы вызвали спасателей на улицу Зорге из-за трупного запаха в подъезде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители дома на улице Зорге в Новосибирске вызвали спасателей из-за трупной вони, заполонившей подъезд. Жительница квартиры, из которой разило, не открывала дверь, не отвечала на звонки. Произошло это 16 июля, в воскресенье.

– Сотрудники службы обеспечили доступ в квартиру. В помещении обнаружили мертвую 69-летнюю женщину, – говорится в сообщении МАСС.

Тело передали сотрудникам полиции. Что стало причиной смерти пенсионерки, установит вскрытие.

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