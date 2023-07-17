В Новосибирске семью женщины поставили на учет из-за странных записей в тетрадке ее дочери

Сибирячку назвали плохой матерью из-за странных записей в тетрадке дочери. Фото: предоставлено Анастасией

Жительницу Новосибирска Анастасию назвали плохой матерью из-за странных записей в тетрадке дочери. В итоге семью поставили на учет. Тогда сибирячка решила отстоять свою честь через суд. Подробностями истории Екатерина поделилась с КП-Новосибирск.

Дочери сибирячки 12 лет. Осенью 2022 года учителя забили тревогу из-за надписей на полях школьницы. Девочка писала, что ее никто не любит и что она никому не нужна.

− Педагоги, естественно, встревожились, но поступили странно. В декабре они вызвали меня в школу и стали отчитывать, что я плохая мать, но про надписи не сказали ни слова, − рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

За несколько дней до Нового года в квартиру семьи нагрянули сотрудники ПДН. Они составили на женщину протокол об административном правонарушении. Местная жительница не выдержала и обратилась в суд.

− Мы после этого говорили с дочерью. Она все это выдумала, взяла пример с другой девочки, у которой действительно сложная семейная ситуация, − отметила Анастасия.

Никаких доказательств того, что сибирячка – плохая мать, суд не увидел. В итоге решение ПДН отменили, а семью сняли с учета. Но снимать их с учета в школе не спешат. Женщина будет разбираться, почему.

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