Гигантскую щуку, длина которой больше метра, поймал рыбак в Новосибирской области. Фото: предоставлено Денисом Дубровиным.

В Новосибирской области рыбак выловил из Оби гигантскую щуку. Длина рыбы, по словам мужчины, составила 1 метр 24 см.

– Поймали щуку на Оби, ниже города. Клюнула на большую приманку. Отмечу, что это не самая большая приманка, – объяснил КП-Новосибирск рыбак Денис, выловивший щуку.

Новосибирец также поведал о дальнейшей судьбе огромной рыбы. Рыбак заверил, что щуку отпустили:

– Большую рыбу ловим целенаправленно и стараемся отпускать, чтобы другие рыболовы тоже смогли почувствовать такие эмоции от поимки, – уточнил рыбак.

Мужчина добавил, что испытал восторг от такого улова. При виде гигантской рыбы, говорит Денис, ощущается выброс адреналина. Новосибирец отметил, что поймать гигантскую рыбу – большая удача.

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