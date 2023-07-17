В Новосибирске мужчину, испинавшего чужую машину, нашли на козырьке подъезда

История произошла на улице Лазурной в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео «Новосибирск с огоньком»

На улице Лазурной в Новосибирске произошла странная история. Там мужчина сначала пнул чужое авто, а через некоторое время его нашли на козырьке подъезда.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 16 июля. Как видно на записи, опубликованной в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», мужчина в джинсах и белой футболке подошел к чьей-то машине. Затем он пнул автомобиль в заднюю дверь. Это произошло на глазах у местного жителя, выгуливающего собаку.

Сибиряк начал разбираться с хулиганом. Между мужчинами завязался конфликт. Все закончилось тем, что хулиган сбежал с места «преступления».

Мужчину обнаружили лежащим на козырьке подъезда. Ему вызвали скорую, медики забрали его на носилках. По словам автора публикации, этот человек изначально находился в неадекватном состоянии.

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