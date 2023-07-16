«Ветер разметал палатки»: в Новосибирской области ураган сорвал Всероссийскую выставку мастеров

Погода застала участников фестивали врасплох. Фото: Новосибирский областной дом народного творчества
Ураганный ветер сорвал Всероссийскую ассамблею «Мастера Сибири» в Каргатском районе НСО. Люди успели спастись, но некоторые работы художников пострадали:
- Ветер разметал палатки. Кажется, люди не пострадали. Как налетел ветер — все мастера бросились спасать свое добро. Потом искали кепки, бумаги и вещи по поляне, - рассказал КП-Новосибирск очевидец. - Жаль, что не получилось увидеть всю программу. Только-только начали площадки работать. Мастера начали делать конкурсные работы. Керамику , например, на скорость.
Всероссийская ассамблея «Мастера Сибири» должна была пройти на территории парка народных традиций «Хуторок» с 14 по 16 июля. Сотни участников: художников, ремесленников, танцоров и музыкантов, поваров.
Организатором выступил Новосибирский областной дом народного творчества. Следующий фестиваль «Мастера Сибири» пройдет в 2024 году.
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