«Ветер разметал палатки»: в Новосибирской области ураган сорвал Всероссийскую выставку мастеров

Погода застала участников фестивали врасплох. Фото: Новосибирский областной дом народного творчества

Ураганный ветер сорвал Всероссийскую ассамблею «Мастера Сибири» в Каргатском районе НСО. Люди успели спастись, но некоторые работы художников пострадали:

- Ветер разметал палатки. Кажется, люди не пострадали. Как налетел ветер — все мастера бросились спасать свое добро. Потом искали кепки, бумаги и вещи по поляне, - рассказал КП-Новосибирск очевидец. - Жаль, что не получилось увидеть всю программу. Только-только начали площадки работать. Мастера начали делать конкурсные работы. Керамику , например, на скорость.

Всероссийская ассамблея «Мастера Сибири» должна была пройти на территории парка народных традиций «Хуторок» с 14 по 16 июля. Сотни участников: художников, ремесленников, танцоров и музыкантов, поваров.

Организатором выступил Новосибирский областной дом народного творчества. Следующий фестиваль «Мастера Сибири» пройдет в 2024 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber