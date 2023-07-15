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НовостиПроисшествия15 июля 2023 16:25

С начала лета в лесах Новосибирской области потерялись 40 человек

Девять из них погибли
Анастасия ХРОМЫХ
В лесах Новосибирской области потерялись 40 человек с начала лета.

В лесах Новосибирской области потерялись 40 человек с начала лета.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесах Новосибирской области потерялись 40 человек. Статистика приведена за период с 1 июня.

Девять местных жителей, заплутавших в лесной местности, погибли. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт НСО».

− Спасатели советуют не ходить по лесу в одиночку и не забираться совсем в глушь − следует ходить там, где берет сотовая связь, чтобы у вас всегда была возможность связаться с внешним миром, − отметили в публикации.

Также перед походом в лес нужно обязательно ознакомиться с прогнозом погоды. Если синоптики обещают дождь и грозу – лучше останьтесь дома.

А еще стоит обходить болотистую местность. Коварные участки выдает отсутствие деревьев и кустов.

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