С начала лета в лесах Новосибирской области потерялись 40 человек

В лесах Новосибирской области потерялись 40 человек с начала лета.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В лесах Новосибирской области потерялись 40 человек. Статистика приведена за период с 1 июня.
Девять местных жителей, заплутавших в лесной местности, погибли. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт НСО».
− Спасатели советуют не ходить по лесу в одиночку и не забираться совсем в глушь − следует ходить там, где берет сотовая связь, чтобы у вас всегда была возможность связаться с внешним миром, − отметили в публикации.
Также перед походом в лес нужно обязательно ознакомиться с прогнозом погоды. Если синоптики обещают дождь и грозу – лучше останьтесь дома.
А еще стоит обходить болотистую местность. Коварные участки выдает отсутствие деревьев и кустов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер