В Новосибирске в сторону пляжа на Бердском шоссе образовалась огромная пробка

На Бердском шоссе в Новосибирске образовалась гигантская пробка. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В субботу, 15 июля, на Бердском шоссе в Новосибирске образовалась гигантская пробка. Движение встало в сторону пляжа «Звезда» в Советском районе.

Данные опубликованы на сайте сервиса 2GIS. Судя по размещенной там информации, пробка начинается чуть дальше остановки «Микрорайон Северный». Тянется затор примерно до Старого шоссе.

На участке указаны обозначения ремонтных работ и несколько значков ДТП. По всей видимости, именно это спровоцировало серьезный затор.

− Я хочу домой.

− Как надоели эти пробки, − оставляют новосибирцы сообщения на картах.

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