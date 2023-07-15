В Ленинском районе Новосибирска «Тойота» насмерть сбила мужчину-пешехода

«Тойота» сбила 35-летнего мужчину, от полученных травм он скончался на месте. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Ночью 15 июля на территории Ленинского района Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом. «Тойота» сбила 35-летнего мужчину, от полученных травм он скончался на месте.

Все случилось в 01:40. Установлено, что 21-летний водитель двигался по улице Станиславского. У дома 1а к7 молодой человек наехал на пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть не по пешеходному переходу.

− В результате ДТП пешеход − мужчина 1988 года рождения, получил травмы, не совместимые с жизнью. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, − рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

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