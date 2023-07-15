Жители домов на 15 улицах в Новосибирске остались без горячей воды

В домах на 15 улицах Новосибирска отключили горячую воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В домах на 15 улицах Новосибирска отключили горячую воду. Причина в коммунальной аварии, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

− В зоне испытаний ТЭЦ-2 при запуске системы для возобновления горячего водоснабжения образовался новый дефект на улице Богаткова, − объяснили в СГК.

Над решением проблемы уже работают специалисты. Ситуацию осложняет тот факт, что теплосети проложены недалеко от трамвайных путей.

Вернуть горячую воду постараются до конца дня 16 июля.

Дома на каких улицах попадали под отключения: 9 Ноября, Добролюбова, Восход, Декабристов, Зыряновская, Никитина, Якушева, Гурьевская, Богаткова, Нижегородская, Большевистская, 3 Интернационала, Дунайская, Кирова, Грибоедова.

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