Новосибирские туристы пострадали в ДТП с перевернувшимся грузовиком на Алтае

Новосибирские туристы пострадали в ДТП с грузовиком в Чемальской области. Фото: ГУ МЧС по НСО

Новосибирские туристы пострадали в ДТП с грузовиком в Чемальской области. Авария случилась в селе Элекмонар: машина ехала в сторону Каракольских озер. В кузове находилось 14 пассажиров.

— Десять туристов обратились в Чемальскую районную больницу после ДТП с автомобилем ГАЗ-66. Это жители Московской, Новосибирской и Ленинградской областей, а также Республики Бурятия. Однако госпитализация никому из них им не потребовалась, — пишет издание «Толк».

За рулем грузовика сидел 35-летний житель села Майма. Он выбрал небезопасную скорость из-за чего не справился с управлением и вылетел в кювет.

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