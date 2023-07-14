Кардиолог раскрыл сибирякам страшную причину внезапных обмороков

Если человек потерял сознание несколько раз подряд - вызывайте скорую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди падают в обморок по двум причинам. Их кардиолог, доцент кафедры терапии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Грант Шехян озвучил NEWS.ru.

— Первое — из-за нарушения мозгового кровообращения, второе — низкого давления, — уточнил врач. — Человек внезапно падает в обморок, когда ему не хватает крови для нормальной работы. Обычно это происходит из-за резкого снижения центрального систолического давления, которое, в свою очередь, вызывается либо снижением насосной функции сердца, либо нарушением сосудистого тонуса.

Первую помощь человек способен оказать себе самостоятельно: потеряв сознание, он оказывается в горизонтальном состоянии, максимально выгодном для мозга.

Но если вместе с обмороком появляются другие симптомы — сильная головная боль или в груди, животе, спине, при дыхании, если есть кровь изо рта, черный дегтеобразный стул, учащенное или неритмичное сердцебиение, судороги, спутанность сознания и сильная слабость, а также если случилось несколько приступов потери сознания подряд, то нужно незамедлительно вызывать скорую помощь.

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