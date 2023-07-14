МакSим, Гузеева, Лепс: истории российских звезд, пострадавших от злоупотребления спиртным

Певица Максим призналась поклонникам в алкогольной зависимости. Фото: Артем КИЛЬКИН

Недавно певица МакSим — Марина Абросимова — рассказала поклонникам о борьбе с алкогольной зависимостью. Кумир миллионов записала видеообращение. Журналисты NEWS.ru вспомнили, какие еще звезды российской эстрады боролись с пагубной привычкой.

Певица Марина Абросимова сейчас лечится в реабилитационной клинике. В обращении она извинилась за срыв концерта в Сочи — артистка лежала под капельницей. Певица решила, что сможет нормально выступить даже после алкоголя — но «не получилось».

В интервью с журналистами о пристрастии к спиртному рассказывала и телеведущая Лариса Гузеева. Актриса по совместительству рассказывает: все произошло незаметно.

— Как это произошло со мной? Был повод, и были друзья, всегда готовые протянуть полный стакан, были и те, кто видел, что я погибаю, и радовались, что освободится место для них.

Неоднократно об алкоголизме рассказывал и певец Григорий Лепс. У него, в отличие от хрупкой МакSим, концерты легко проходили даже с алкоголем. Несколько лет певец не пил, но после развода с женой Анной вновь вернулся к алкоголю.

По мнению ученого из института имени В. П. Сербского Ольги Коротиной-Гессе, страдающих от алкоголизма среди знаменитостей гораздо больше, чем принято считать. Некоторые звезды просто умело скрывают вредные привычки.

Также известно о проблемах с алкоголем у Даны Борисовой, Татьяны Васильевы, Михаила Ефремова и Валерия Николаева.

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