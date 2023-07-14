В Новосибирске подростки скинули с 10-этажки большой пакет с водой

Парни скинули пакет с водой.

Рано утром подростки — жители микрорайона Золотая Нива в Новосибирске — скинули с 10-этажки пакет с водой. После «шалости» парни спустились и убрали за собой. Об этом КП-Новосибирск рассказала консьерж дома на Кошурникова 53/1.

— Все случилось в 5 утра. Ребята скинули с верхних этажей пакет с водой. Благо, что никто не проходил мимо.

Женщина вышла на работу днем и увидела происшествие на записях с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как большой черный пакет с силой разбивается об асфальт. Создается впечатление, что, будь там несчастный прохожий — бедняге бы здорово досталось.

После мелкого хулиганства взрослые на вид парни все же спустились вниз и унесли получившийся мусор с собой.

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