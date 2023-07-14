Новосибирские ученые изобрели универсальный операционный стол для нужд СВО

Разработанный учеными НГТУ операционный стол можно использовать в полевых госпиталях.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ снова отличились. Молодые ученые с факультета летательных аппаратов разработали конструкцию операционного стола, который можно использовать в мобильных госпиталях. Информация была опубликована на сайте вуза.
– Главной целью было создать операционный стол, который не зависит от источников энергии и управляется механически, с необходимым для операций минимумом движений секций, – рассказал руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Евгений Баянов.
Операционный стол состоит из простых элементов. Кроме того, он легкий и может складываться, поэтому его можно использовать в зоне СВО и во время ЧП – для полевых госпиталей.
Сейчас в НГТУ с помощью технологий 3D-печати разрабатывают предварительный макет стола в масштабе.
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