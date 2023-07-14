В Новосибирске Обское море прогрелось до +24 градусов

В Новосибирске Обское море прогрелось до +24, 3 градусов после недельной жары. Фото: Евгений ПРОКИНОВ

В Новосибирске Обское море прогрелось до +24, 3 градусов после недельной жары. Такие данные на пятницу, 14 июля, представил Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Днем ранее температура поднялась до рекордной за год отметки в +24, 8 градусов. В реке Обь температура воды сейчас чуть прохладнее — +22 градуса. В этом году эта отметка стала для реки рекордной.

На ближайшие два дня синоптики обещают не менее жаркую температуру, но разбавить ее должны будут дожди и грозы. Так, на выходных 15 и 16 июля температура воздуха будет удерживаться на отметке в +22…+31 градус тепла. Оба дня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

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