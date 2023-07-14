Жителя Новосибирска жестоко избили в городском баре

Скорая увезла пострадавшего мужчину в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирские полицейские раскрыли тяжкое преступление, которое произошло в Железнодорожном районе города. ЧП произошло ночью 13 июля.

– От дома по улице Вокзальная магистраль бригада скорой доставила в больницу 41-летнего мужчину с травмой головы. О происшествии медики сообщили в полицию, – рассказали в ГУ МВД России по НСО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый – ранее не судимый 40-летний житель Дзержинского района. Он рассказал полицейским, что был вместе с пострадавшим в одном из городских баров. Между ними произошел конфликт, который закончился жестокой дракой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Хулигану грозит до восьми лет лишения свободы. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

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