Житель Бердска, вернувшийся с СВО, открыл кузнечную мастерскую. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области участники СВО активно пользуются всеми инструментами и возможностями проекта губернатора региона «Реабилитационный сертификат». Известно, что за 5 месяцев с момента старта реализации губернаторского проекта примерно 300 заявлений на получение сертификата поступило в Минтруда и соцразвития региона. Всего в Новосибирской области выдали порядка 200 таких сертификатов.

По словам замминистра труда и соцразвития НСО Владимира Машанова, востребованы вопросы по занятию спортом, культурным досугом а также вопросы переобучения и трудоустройства. Так, по данным замминистра порядка 20% участников СВО заявили о потребности трудоустройства. Им было предложено несколько вариантов. Среди них – традиционная работа по найму, а также занятия предпринимательской деятельностью, открытие собственного бизнеса.

Как рассказали в правительстве Новосибирской области, из зоны спецоперации Роман Фролов вернулся, получив серьезное ранение. Мужчина благополучно прошел две реабилитации. Одну из них – по программе проекта «Реабилитационный сертификат» в санатории «Парус».

У Романа Фролова есть большой опыт в кузнечном деле. Он – член союза кузнецов России. В апреле 2023 Роман Фролов обратился в Центр занятости населения г. Бердска с целью организации открытия собственной кузнечной мастерской.

– Специалисты центра занятости оказали ему квалифицированную помощь в написании бизнес-плана, который он успешно защитил уже в мае 2023 года и получил единовременную финансовую помощь по региональной программе «Содействие занятости» на начало осуществления предпринимательской деятельности, – рассказали в правительстве НСО.

Роман Фролов отметил, что только с помощью значительной финансовой поддержки со стороны государства ему удалось превратить хобби в бизнес. Мужчина начал строить и обустраивать мастерскую выходного дня «Подкова».

– Уверен, что отдых такого уникального формата станет популярным среди жителей Новосибирской области, – сказал Роман Фролов.

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