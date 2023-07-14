В Хилокском микрорайоне Новосибирска завершили первый этап работ по благоустройству

Дворовые территории в Хилокском микрорайоне отремонтировали раньше положенного срока. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске раньше положенного срока отремонтировали дворовые территории в Хилокском микрорайоне. Также там очистили от мусора пустырь с заброшенными погребами, положили асфальт на тротуаре, ведущем к школе. Глава администрации Ленинского района Александр Гриб оценил ход благоустройства микрорайона.

− Сейчас полностью выполнен первый этап – заасфальтированы проезды, пешеходные проходы к остановке, было освоено порядка 9 миллионов рублей бюджетных средств, плюс нам финансово помог депутат Роман Яковлев, − отметил Александр Гриб.

По словам главы администрации Ленинского района, на второй этап благоустройства потратят около 25 миллионов рублей. В рамках этого этапа до конца заасфальтируют участок до Аргунского переулка, подъезды к домам, тротуар и выходы на остановку. Работы планируют полностью закончить в 2024 году.

На территории микрорайона располагалось более 20 погребов. Многие из них были заброшены и завалены ветвями. На место пригнали технику, рабочие выкорчевывали пни, убирали поросль. Мусор оттуда вывозили грузовиками. Большинство местных жителей высказали мнение, что соседство с погребами представляет потенциальную опасность, поэтому было принято решение их убрать.

Александр Гриб назвал проблемным местом дорогу, которая ведет к церкви и кладбищу. Рано утром там скапливались фуры, ждавшие открытия торгового комплекса. Они мешали выезжать местным жителям. ГИБДД установила на участке соответствующие знаки. Кроме того, удалось договориться с ТЦ «Хилокский» − там пообещали раньше открывать ворота на территорию.

Еще одна актуальная проблема – несанкционированная торговля. Для борьбы с нелегальными продавцами регулярно организовывают рейды, в которых принимают участие представители департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, администрация Ленинского района и полиция. За соблюдением порядка и чистоты на рынке следит арендатор, заключен договор с ЧОПом на обеспечение безопасности, установлены камеры видеонаблюдения во дворах.

На месте снесенных несанкционированных объектов местные жители попросили высадить деревья. Администрация поддержала эту инициативу. А еще Александр Гриб предложил оборудовать на территории микрорайона волейбольную площадку.

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