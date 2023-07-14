В Новосибирске 137 сотрудникам компании выплатили 11 млн рублей долга по зарплате .
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Заельцовском районе Новосибирска сотрудникам АО «Гипросвязь-4» не выплачивали зарплату. Работники не получили деньги за март и апрель 2023 года. Общая задолженность превысила 11 млн рублей.
– Прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия. По результатам его рассмотрения задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, – сообщает прокуратура Новосибирской области.
Известно, что двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
А директора компании привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты в срок.
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