В Новосибирске 137 сотрудникам компании выплатили 11 млн рублей долга по зарплате . Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Заельцовском районе Новосибирска сотрудникам АО «Гипросвязь-4» не выплачивали зарплату. Работники не получили деньги за март и апрель 2023 года. Общая задолженность превысила 11 млн рублей.

– Прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия. По результатам его рассмотрения задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Известно, что двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

А директора компании привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты в срок.

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