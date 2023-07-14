В Новосибирской области осужденных из колонии-поселения вывезли на рыбалку. Фото: ГУФСИН НСО.

В Новосибирской области осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселения 22 вывезли на рыбалку. Мероприятие организовали как поощрение за их активное участие в жизни колонии, правопослушное поведение и добросовестное отношение к труду.

– В сопровождении сотрудников учреждения осужденные отправились на озеро, где прошли соревнования по спортивной рыбной ловле, – сообщили в ГУФСИН НСО.

По словам начальника отдела по воспитательной работе с осужденными учреждения майора внутренней службы Евгения Манакова, такой выезд в учреждении организовали впервые. Рыбалка, отметил Манаков, расширила кругозор осужденных, а также благотворно повлияла на их психологическое состояние.

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