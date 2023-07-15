Спасайтесь на пляжах: в субботу в Новосибирске температура поднимется до +33

Сегодня - последний день с такой сильной жарой на этой неделе. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Пляжи сегодня в Новосибирске будут переполнены по-прежнему стоит духота и сильная жара. Ночью на 15 июля будет +21…+23 градуса, а днем — +31…+33, с небольшим понижением в течение дня.

— Ночью и днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Южный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, изредка порывы до 17, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области будет еще жарче: ночью до +23 градусов, а днем +24…+29, местами до +35. Будут кратковременные дожди и грозы, днем при грозах местами сильные дожди и град.

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