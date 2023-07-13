Жителям Новосибирска запретят парковаться возле консерватории

Водителей просят соблюдать дорожные знаки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Новосибирска вводят новшества. Так, на проезде между дома №31 и 33 по улице Советской будет ограничена остановка и стоянка машин. Напомним, там находятся консерватория имени Глинки и главпочтампт.

- Работы по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.2.4 «Работает эвакуатор» запланировано провести после 31 июля, - сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на городское управление автомобильных дорог.

Как стало известно, ограничение вводят «для исключения ДТП и обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта и спецтехники». Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

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