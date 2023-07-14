«6 банок за 12 тысяч»: в Новосибирске 90-летнему пенсионеру мошенники продали странный мед втридорога

Что продали мужчине вместо меда неизвестно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 90-летнему пенсионеру мошенники продали мед втридорога. Инцидент произошел в Советском районе в Академгородке.

- Если кратко, то к отцу приехала неизвестная женщина и продала ему 6 банок «меда» за 12 тысяч рублей. Смогла убедить, что мед хороший. Папа и купил, - рассказала КП-Новосибирск Валерия, дочка пенсионера.

По словам Валерии, пока что непонятно, что в банках. Женщина сомневается в качестве продукта. Они хотят показать содержимое пасечнику.

- Вероятнее всего, это продукт содержащий мед, либо разбавленный, либо вообще не мед, - рассуждает женщина.

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