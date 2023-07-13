«Вода хлещет во все стороны»: в Новосибирске посреди дороги забил «фонтан» высотой в несколько метров

В Новосибирске на пересечении улиц 1905 года и Советской забил фонтан. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск
В Новосибирске на пересечении улиц 1905 года и Советской забил фонтан. Инцидент случился вечером в четверг, 13 июля.
— На дороге сорвало люк и начал бить фонтан, вода хлещет просто во все стороны, — рассказали КП-Новосибирск читатели.
К счастью, во время происшествия, над люком не оказалось машин или людей, и в результате внезапно забившего посреди дороги гейзера никто не пострадал.
На кадрах ролика, снятого сибиряками, видно, что высота импровизированного фонтана достигает нескольких метров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер