«Вода хлещет во все стороны»: в Новосибирске посреди дороги забил «фонтан» высотой в несколько метров

В Новосибирске на пересечении улиц 1905 года и Советской забил фонтан. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск

В Новосибирске на пересечении улиц 1905 года и Советской забил фонтан. Инцидент случился вечером в четверг, 13 июля.

— На дороге сорвало люк и начал бить фонтан, вода хлещет просто во все стороны, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

К счастью, во время происшествия, над люком не оказалось машин или людей, и в результате внезапно забившего посреди дороги гейзера никто не пострадал.

На кадрах ролика, снятого сибиряками, видно, что высота импровизированного фонтана достигает нескольких метров.

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