Жительница Новосибирска до смерти искромсала ножом знакомого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске вынесли приговор 56-летней женщине. Она искромсала ножом приятеля. От полученных травм пострадавший умер. Судили сибирячку по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Следствие и суд установили, что в сентябре 2022 года 56-летняя сибиряка вместе со своим знакомым была в квартире на улице Селезнева. Они поссорились. В ходе конфликта женщина, которая ранее была судима, нанесла потерпевшему не менее четырех ударов ножом в живот и руки.

– От полученных травм мужчина скончался спустя непродолжительное время в медицинском учреждении, вследствие колото-резаных ранений живота, – уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Виновную задержали благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции.

– Подозреваемую задержали сотрудники Отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Суд признал женщину виновной. Ее отправили в колонию общего режима на 9,6 лет.

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