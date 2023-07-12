В Новосибирске снесут 8 домов между улицами Фадеева и Игарская

В Новосибирске снесут 8 двухэатжных аварийных домов в районе улиц Фадеева и Игарская. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске снесут 8 двухэтажных аварийных домов в районе улиц Фадеева и Игарская. Вместо этого там построят новый ЖК.

— Мы на год раньше осуществим расселение всех домов, признанных аварийными до 2017 года. Рассчитываем, что получим допфинансирование на дома, признанные аварийными позже. Таких объектов у нас более 400, — пояснил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев.

Домам на улице Игарская уже больше 60 лет. После полного расселения постройки снесут, а людям предложат квартиры в новых домах.

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