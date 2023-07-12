В Новосибирске только одна выпускница сдала ЕГЭ по английскому на 100 баллов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске только одна выпускница сдала ЕГЭ по английскому на 100 баллов. Всего в регионе в 2023 году максимальный результат получили 119 школьников.

— Высший результат по иностранному языку в Новосибирске получил 1 человек, — сообщили в мэрии города.

В правительстве региона отметили, что всего экзамен в этом году сдали 14, 5 тысяч выпускников. Из них 119 человек сдали на максимальную отметку. В прошлом году число стобалльников было 98.

Кроме обязательных русского языка и математики, новосибирские школьники сдавали на 100 баллов ЕГЭ по физике, химии, биологии, истории, обществознанию и информатики. Кстати, информатика, обществознание и история стали самыми частыми дополнительными предметами, которые выпускники выбирали для сдачи.

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