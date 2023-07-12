Новосибирский главврач рассказал, из-за чего в области чаще всего умирают дети

За 6 месяцев 2023 года от внешних причин в НСО погибли уже 23 ребенка Фото: Иван МАКЕЕВ

Чаще всего дети в Новосибирской области гибнут от внешних причин — на реке, от падения с высоты или в пожарах. Статистику детской смертности в регионе сообщил главврач новосибирской детской клинической больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.

— Самая частая причина смерти среди детей – утопление. Чаще всего дети тонут в неорганизованных водоемах, в которых купаются без присмотра взрослых. Но даже если родители рядом, они не всегда могут заметить, что ребенок тонет. Это миф, что тонущий человек кричит и зовет на помощь, — рассказал врач.

По его словам, в этом году в области уже были случаи, когда дети выпадали из окон. С приходом жары — особенно весной, когда отопление еще работает — некоторые люди проветривают комнаты, напрочь забывая о безопасности своих детей. Нередко это приводит к трагедиям.

Также дети очень часто гибнут на пожарах, в ДТП или от отравления — выпивая чистящие средства, жидкости для розжига и прочие опасные химвещества.

По оперативной информации, в 2022 году по вине обстоятельств или из-за безалаберности родителей в Новосибирской области умерли 92 ребенка. За первые 6 месяцев 2023 — 23 несовершеннолетних.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber