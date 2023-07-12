Новосибирский главврач рассказал, из-за чего в области чаще всего умирают дети

За 6 месяцев 2023 года от внешних причин в НСО погибли уже 23 ребенка
Фото: Иван МАКЕЕВ
Чаще всего дети в Новосибирской области гибнут от внешних причин — на реке, от падения с высоты или в пожарах. Статистику детской смертности в регионе сообщил главврач новосибирской детской клинической больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.
— Самая частая причина смерти среди детей – утопление. Чаще всего дети тонут в неорганизованных водоемах, в которых купаются без присмотра взрослых. Но даже если родители рядом, они не всегда могут заметить, что ребенок тонет. Это миф, что тонущий человек кричит и зовет на помощь, — рассказал врач.
По его словам, в этом году в области уже были случаи, когда дети выпадали из окон. С приходом жары — особенно весной, когда отопление еще работает — некоторые люди проветривают комнаты, напрочь забывая о безопасности своих детей. Нередко это приводит к трагедиям.
Также дети очень часто гибнут на пожарах, в ДТП или от отравления — выпивая чистящие средства, жидкости для розжига и прочие опасные химвещества.
По оперативной информации, в 2022 году по вине обстоятельств или из-за безалаберности родителей в Новосибирской области умерли 92 ребенка. За первые 6 месяцев 2023 — 23 несовершеннолетних.
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