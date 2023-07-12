Выпускникам школ Новосибирска и области автоматически продлили пенсию по потере кормильца

До 1 сентября выпускникам продлили выплаты по потере кормильца.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области выпускникам школ автоматически продлили пенсию по потере кормильца до 1 сентября. После этого абитуриент должен подтвердить, что поступил в вуз, чтобы получать выплаты до конца обучения. Об этом сообщили в мэрии города.
До июня 2022 года организация выплат была иной: после школы уже совершеннолетние новосибирцы не получали выплаты летом. Теперь после изменения закона региональное отделение СФР автоматически продлевает пенсии по потере кормильца до конца лета.
— С января 2024 года процедура оформления пенсии по случаю потери кормильца будет упрощена. Данные пенсии будут назначаться в проактивном режиме, без необходимости подавать заявление, — добавили в муниципалитете.
Сейчас такие выплаты получают 37 тысяч детей.
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