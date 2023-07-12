В Новосибирской области термометры показали на улице +50 градусов

Термометр показал +50 градусов. Фото: «Кулундинская новь»

В Новосибирской области в среду, 12 июля, уличные термометры показали +50 градусов. Такое значение зафиксировали в Чистозерном районе.

Градусник висел на солнечной стороне одного из домов. Как пишет издание «Кулундинская новь», максимальное значение они показали в 13:30.

По данным ВНИИ ГО ЧС России, Новосибирская область входит в число регионов, где из-за жары возможны различные происшествия. Из строя может выходить бытовая техника и даже деформироваться железодорожное полотно.

По данным местных синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет подниматься максимум до +34 градусов.

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