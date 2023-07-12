В Москве задержали парня, прилетевшего из Новосибирска: его подозревают в убийстве

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки. Фото: СКР по Красноярскому Краю и Республике Хакасися

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки. По данным следствия, туда он прилетел из Новосибирска, чтобы скрыться. А само преступление произошло в Красноярском крае.

— 9 июля 2023 года в лесу в 5 километрах от деревни Свищево Березовского района Красноярского края грибник нашел обгоревший автомобиль «Лада Приора» с костными останками человека. Приехавшие на место следователи установили, что смерть человека носит криминальный характер, — сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Следователи выяснили, что 28 июня 2023 года житель Хабаровска сообщил о безвестном исчезновении 27-летнего сына и его 20-летней сожительницы. 7 июля 2023 года машину, вместе с которой пропал парень, заметили в Красноярске. И именно ее потом найдут сгоревшей в Березовском районе. Следователи считают, что мужчина убил свою сожительницу и сбежал.

-Мужчина задержан 11 июля в аэропорту Москвы после прибытия из Новосибирска. В ближайшее время его доставят в Красноярск для дальнейшего расследования, — сообщили в СК.

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