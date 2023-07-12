Под Новосибирском электричка сбила перебегавшую пути 74-летнюю женщину

Все случилось на станции между Бердском и Новосибирском. Фото: УТ МВД по СФО.

На ж/д станции «Береговой» электричка сбила 74-летнюю пенсионерку, перебегавшую пути. О происшествии сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО 12 июля.

— Местная жительница 74 лет возвращалась от гостей и переходила пути в неустановленном месте. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С травмами женщину доставили в одно из лечебных учреждений, — сообщили в ведомстве.

К счастью, столкновение оказалось не смертельным. Позже пенсионерка пояснила: она видела поезд и надеялась проскочить. Увидев, что состав быстро приближается, она испугалась и потеряла сознание. В себя пришла уже в больнице.

Пока неизвестно, какие именно травмы получила старушка.

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