Включайте кондиционеры: в Новосибирске будет духота и жара под +36

Аномальная жара будет стоять всю неделю. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске по-прежнему стоит духота и сильная жара. Уже в ночь на 13 июля температура поднимется до +20…+22 градусов. Днем будет еще невыносимее — +34…+36.

— Будет облачно, преимущественно без осадков. Южный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, днем — 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области будет еще жарче: ночью до +22 градусов, а днем — все +34…+39. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы.

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