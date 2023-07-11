Готовь сани летом: новосибирским охотоведам вручили ключи от новых снегоходов

Специалистам передали 11 снегоходов. Фото: правительство НСО.

Для охотоведов из природоохранной инспекции закупили 11 новых снегоходов. Во вторник очередную партию техники передали специалистам, сообщили в правительстве НСО.

– Снегоходы помогут специалистам эффективно выполнять задачи по охране и развитию особо охраняемых территорий, – сообщили в пресс-службе. – Мобильность охотоведа имеет решающее значение во время поимки нарушителей, организации и мониторинга биотехнических мероприятий, а значит, для предотвращения ущерба животному миру.

Уточним, для специалистов отдела охраны животного мира регионального минприроды и природоохранной инспекции в областном бюджете предусмотрено более 186 млн рублей, из них 58 млн на 2023 год и 56 млн на 2024-й. На эти средства закупают новые авто марки «УАЗ» и «Нива», снегоходы, прицепы, видеорегистраторы и форменную одежду. Также в планах приобрести квадроциклы, снегоболотоходы, моторные лодки и средства навигации.

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