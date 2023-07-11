Новосибирцам объяснили, почему провоцирование ревности ведет к разрыву отношений

Попытка спровоцировать ревность может привести к расставанию — считает эксперт. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцам объяснили, чем грозят попытки вызвать ревность своего партнера. Такие «жестокие эксперименты» — не признак любви, а путь к расставанию. Об этом NEWS.ru рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

По мнению психолога, то, что один человек считает игрой, другой может принять за недопустимую меру. Такое недопонимание порой приводит и к полному разрыву отношений.

— Если ревность рождается сама по себе — это печально, но хоть как-то объяснимо. Вызывать ее намеренно — бессмысленный жестокий эксперимент, — отметила Булгакова.

Намеки о новом партнере, подчеркивание его положительных качеств — все это, считает эксперт, следствие желания вызвать боль. Мнение о том, что небольшая ревность добавит страсти и скрепит союз — ложное. Такие эксперименты приносят лишь стрессы и недоверия.

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