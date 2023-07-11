В августе выберут застройщика микрорайона Щ новосибирского Академгородка

На месте деревянных домов 60-х отстроят новые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В августе 2023 года мэрия Новосибирска объявит конкурс на выбор подрядчика для застройки микрорайона Щ в Академгородке. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.

Участок застройки площадью в 7,7 гектара занимает улицы Российскую, Героев Труда, Рубиновую и Иванова. Сейчас там стоят 27 ветхих домов из дерева, которые строили еще в 60-х. На их месте отстроят высотки в 14-18 этажей. Общая площадь новых квартир будет почти 200 тысяч квадратов.

Также по словам Кондратьева, мэрия города уже подтвердила конкурсные условия и определила начальную конкурсную цену. По мнению главы департамента, эта территория привлекательна для застройщиков.

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