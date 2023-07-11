Сергея Неведомского утвердили в должности начальника новосибирского ГУ ФССП

Сергей Неведомский. Фото: ГУ ФССП по НСО.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность руководителя Главного управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области - главного судебного пристава региона Сергея Неведомского. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 11 июля.
– Майора внутренней службы Сергея Неведомского назначили врио руководителя ГУ ФССП НСО 9 января, – уточнили в пресс-службе. – В ведомстве он работает с 2000 года. Начинал в должности судебного пристава-исполнителя в Боготольском районе Красноярского края.
Неведомский опытный руководитель: с 2013 года был заместителем начальника УФССП России по Красноярскому краю, с 2019-го возглавлял УФСС по Пермскому краю.
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