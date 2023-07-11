«Наловила папе рыбки»: под Новосибирском красотка поймала рекордного сазана весом в 12 килограммов

Девушка с детства увлекается рыбалкой, подсадила отца и мужа. Фото: Предоставлено Ульяной Михеевой

Сибирячка Ульяна Михеева поймала рекордного сазана весом в 12 килограммов. Молодая мама с дочкой отправилась в деревню к дедушке:

- Наловила папе рыбки! Новые выходные на три дня и две ночи не прошли зря. Сазан -12 кг, Язь -3,3 кг, Лещ – 3,4 кг. Весы кстати проверяли на точность по полторашкам воды. В прошлом году ловила сазана на 7,3 кг, он был меньше, – написала Ульяна Михеева.

Девушка рыбачила между Спирино и Ордынским. Фото: Предоставлено Ульяной Михеевой

Девушка призналась, что ловила рыбу на Обском водохранилище, в районе сел Чингис –Кирза–Нижнекаменский. В качестве приманки на сазана использовала бойлы с креветкой и клубникой.

- С детства болею рыбалкой, с трех лет наверное. Причём, я была единственная рыбачка в семье. На пенсии и папка начал увлекаться, правда, он больше по хищнику. Безумно рада, что и муж подтянулся к увлечению, – рассказала Ульяна.

Девушка рыбачила между Спирино и Ордынским. Фото: Предоставлено Ульяной Михеевой

Пользователи соцсетей в восторге от красоты девушки и крупного улова:

- Молодец рыбачка! Зачётная рыбка, - написал рыбак.

- Радоваться нужно , что такие девчонки есть и разделяют увлечение рыбалкой, а не завидовать, – уверена подписчица.

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