Первые выпускники программы бакалавриата «Инженерная школа» ММФ НГУ получили дипломы

Студенты Инженерной школы на Science Street в рамках дня открытых дверей НГУ. Фото: Светлана ЕРЫГИНА

На прошлой неделе состоялось торжественное вручение дипломов студентам первого набора программы бакалавриата «Инженерная школа: искусственный интеллект и прикладной инжиниринг» механико-математического факультета Новосибирского госуниверситета. В рамках этого проекта в вузе с 2019 года реализуется подготовка инженеров нового типа.

- Я считаю, именно так должна выглядеть программа бакалавриата в современном мире. Помимо основных дисциплин, которые есть на ММФ, здесь присутствует много эксклюзивов, доступных только студентам Инженерной школы. Так, благодаря курсам по ML (курсы машинного обучения. - Ред.) многие выпускники уже работают в крупных компаниях на роли Data Scientist. Немаловажным аспектом также является отличнейший коллектив студентов и преподавателей, которые тесно взаимодействуют как в стенах НГУ, так и вне его. Я однозначно рекомендую эту программу, поскольку считаю, что с ее помощью каждый студент может раскрыть весь свой потенциал, - сказал Максим Тютюльников, выпускник Инженерной школы ММФ НГУ.

Например, уже на младших курсах студенты-инженеры могут освоить 3D-технологии. Так, в прошлом году второкурсники Инженерной школы ММФ НГУ создали 3D-модель кампуса мирового уровня, который сейчас строит вуз. Модель студентов частично отражает текущий проект, частично - художественный вымысел ребят.

По окончании Инженерной школы перед студентами открывается множество перспективных дорог: кто-то реализует собственные стартапы, кто-то продолжает исследовательскую работу в лабораториях, а некоторые уходят в магистратуру, расширяя знания в области механики и инженерии.