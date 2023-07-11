«Бой без правил и одежды»: в Новосибирске голая женщина избила сковородой на балконе своего кавалера

В Новосибирске голая парочка устроила разборки на балконе. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»

В Новосибирске пара устроила разборки на балконе у всех на виду. Все бы ничего, но оба были голые. В процессе выяснения отношений женщина несколько раз ударила кавалера сковородой.

Публикация появилась в группе «АСТ-54». Разборки происходили на балконе дома по адресу Авиастроителей, 1/2.

− Бой без правил и одежды с использование сковороды был зафиксирован на балконе третьего этажа, − отметил автор публикации.

Скорее всего оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Увиденное рассмешило интернет-пользователей.

− Как же скучно я живу…

− Наверное, в порыве страсти не тем именем назвал, − отреагировали в комментариях местные жители.

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